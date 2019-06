Mit Plakaten und Spruchbändern beteiligten sich Tausende Kinder und Jugendliche an den "Fridays for Future"-Prosten in Aachen. In vier Demonstrationszügen liefen sie in Richtung Innenstadt und von dort aus weiter vor das Fuballstadion Tivoli, wo am Nachmittag eine mehrstündige Kundgebung begann.