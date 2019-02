Bundesweit haben auch am 1. Februar erneut tausende Schüler und Studenten für mehr Klimaschutz gestreikt. Nach Angaben der Organisatoren des Aktionsnetzwerks "Fridays for Future" versammelten sich in mehr als 25 Städten über 12.000 junge Menschen, um ihren Unmut über ausbleibende Maßnahmen zum Stopp der Erderwärmung zu äußern.



Vielerorts erreichten die Demonstrationen der Polizei zufolge eine Stärke von mehreren hundert Teilnehmern. In Münster zählten die Beamten 2.000 Menschen, in Mannheim etwa 1.100, in Frankfurt am Main sowie Hamburg etwa 400 bis 450. In Berlin und Köln berichtete die Polizei am Freitag ebenfalls von jeweils mehreren hundert Teilnehmern.



Am Freitag vergangener Woche hatten in Deutschland nach Angaben von "Fridays for Future" mehr als 25.000 jungen Menschen ihre Schulen und Universitäten boykottiert, um für Klimaschutz zu demonstrieren. Mehr als 10.000 davon waren es demnach allein bei einer zentralen Demo vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin.



Quelle: AFP

Bildquelle: reuters