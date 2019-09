Der Weltklimagipfel der Vereinten Nationen startet am 23. September. Rund 60 Regierungschefs werden in New York erwartet, damit sie ihre nationalen Pläne für Umwelt- und Naturschutz vorstellen. Klimademonstranten weltweit haben es zum Ziel, dass der Weltklimagipfel nächste Woche handfeste Ergebnisse bringt. Von Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet die Staatengemeinschaft Führungsstärke. Sie soll am Montag international vorstellen, was das Klimakabinett heute im Laufe des Tages verkündet. Oder – und das ist für die deutsche Position im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel die schlechteste Option: anderen Staaten, allen voran dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, das Rampenlicht überlassen.