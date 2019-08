"Wir müssen Verkehr völlig neu denken und schnellstmöglich effektive Anreize schaffen, Verkehr zu vermeiden beziehungsweise umweltfreundliche Alternativen zu nutzen. Insofern begrüßen wir grundsätzlich die Zielsetzung von 'Fridays for Future'. EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft)

Die EVG stehe in engem Kontakt zu "Fridays for Future". Es habe bereits Beteiligungen an Aktionen von "Fridays for Future" gegeben, zudem werde die Gewerkschaft sich an den Demos am 20. September beteiligen. "Wir verfolgen die gleichen Ziele. Für mehr Klimaschutz braucht es aus unserer Sicht eine stärkere Bahn und dafür deutlich mehr Investitionen in die Schienen-Infrastruktur", erklärt die EVG. Einer weiteren Beteiligung stehe man ferner aufgeschlossen gegenüber.



Die EVG fordere seit Langem eine deutliche Wende in der Verkehrspolitik. "Wir müssen Verkehr völlig neu denken und schnellstmöglich effektive Anreize schaffen, Verkehr zu vermeiden beziehungsweise umweltfreundliche Alternativen zu nutzen. Insofern begrüßen wir grundsätzlich die Zielsetzung von 'Fridays for Future', da damit die notwendige und längst überfällige Diskussion über unsere Umwelt angestoßen wird", teilt Pressesprecher Uwe Reitz mit.