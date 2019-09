Die Bewegung Fridays for Future hat zu einer globalen Streikwoche für mehr Klimaschutz, die am Freitag beginnt, Proteste in mehr als 2.000 Städten in 129 Staaten angekündigt. Die von der Schwedin Greta Thunberg angestoßene Protestbewegung wird von Schülern und Studenten getragen.



Sie demonstrieren seit Monaten in vielen Städten jeden Freitag - auch während der Schulzeit. Die Politik dürfe sich in Sachen Fridays for Future nicht länger "aus der Verantwortung stehlen", erklärte Beckmann. "Damit macht die Politik Schulen zum Sündenbock."