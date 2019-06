Ein langer Demonstrationszug der Klimaschutzbewegung Fridays for Future ist durch die nordrhein-westfälische Stadt Aachen gezogen. Die Organisatoren sprachen von rund 40.000 Teilnehmern. Laut Polizei lag die Teilnehmerzahl bei 10.000 bis 20.000. Auch der in Aachen wohnende Youtuber Rezo war mit dabei.



Auf Transparenten, in Sprechchören und Reden forderten die Demonstranten ein schnelles Abschalten der Kohlekraftwerke und andere einschneidende Schritte zur Begrenzung des Klimawandels.