Fridays for Future - Kundgebung in Berlin. Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Von Aachen bis Zwickau, von der Antarktis bis Venezuela: Für die globale Streikwoche für mehr Klimaschutz, die am Freitag beginnt, haben Aktivisten schon Proteste in mehr als 2.000 Städten in 129 Staaten angekündigt. Das geht aus einer Übersicht der Klimaschutzbewegung Fridays for Future hervor.



Allein in Deutschland sind in Dutzenden Städten mehr als 400 Aktionen geplant. Die Protestbewegung fordert von der Politik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe.