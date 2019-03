Steinmeier lobte die "Fridays For Future"-Demos ausdrücklich.

Quelle: Markus Scholz/dpa

Nach Kanzlerin Angela Merkel hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Schülerproteste für mehr Klimaschutz ausdrücklich begrüßt. Viele Erwachsene hätten nicht gemerkt, "dass es fünf vor zwölf ist", sagt Steinmeier in Neumünster. "Deshalb ist es so wichtig, dass Ihr Euch zu diesem Thema meldet. Wir brauchen junge Menschen wie Euch, die sich einmischen."



Schüler und Studenten in aller Welt demonstrieren jeden Freitag während der Unterrichtszeit unter dem Motto "Fridays For Future".