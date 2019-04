In den vergangenen Wochen hat die Bewegung nach eigenen Angaben in Rücksprache mit Experten und Wissenschaftlern ihre Forderungen an die Politik erarbeitet. "Das Papier wurde von Schülern bundesweit erarbeitet, das Ergebnis wurde ebenfalls bundesweit abgestimmt", sagte Sprecherin Svenja Kannt bei der Pressekonferenz in Berlin. Das Papier richte sich an die Politik, nicht an die Konsumenten, so Kannt. "Wir als Menschheit stehen vor einer riesigen Herausforderung: Wir haben die Verantwortung, eine Klimakatastrophe zu verhindern."