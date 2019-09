Fridays for Future Demonstration beginnt in Sydney.

Quelle: Steven Saphore/AAP/dpa

Mit Demonstrationen in Australien hat die internationale Streikwoche für mehr Klimaschutz begonnen. Tausende gingen in Sydney, Melbourne, Brisbane und anderen Städten auf die Straße. Die Veranstalter sprachen von landesweit 300.000 Protestteilnehmern.



In Thailand stürmten 200 junge Leute in das Umweltministerium und simulierten zu sterben. Weltweit erwartet die Jugendbewegung Fridays for Future Hunderttausende Teilnehmer. Aktivisten in mehr als 2.600 Städten weltweit haben Proteste angekündigt.