Klimastreik in Madrid. Archivbild

Quelle: Marta Fernández Jara/Europa Press/dpa

Die Bewegung Fridays for Future hat einen weiteren globalen Aktionstag für den 29. November angekündigt. Er findet direkt vor Beginn der Weltklimakonferenz in Chile (2. bis 13. Dezember) statt. In über 100 Städten seien bereits Aktionen geplant, teilten die Organisatoren mit.



In einem offenen Brief an die Bundesregierung bezeichnete die Fridays-for-Future-Organisation derweil die Entscheidungen der Großen Koalition in Sachen Klimaschutz als "politische Bankrotterklärung".