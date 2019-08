FfF-Demo in Dortmund

Quelle: dpa

Keine Sommerpause für "Fridays for Future". In den vergangenen Tagen sind Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Deutschland zusammengekommen.

Der allgemeine Tenor lautet weiterhin: "Wir werden nicht aufhören, bis die Politik unsere Forderungen erfüllt." Seit Monaten demonstriert "Fridays for Future" jeden Freitag bundesweit für den Klimaschutz und fordert von der Politik konkretes Handeln. Auch diesmal wieder – trotz Schulferien, in der Dortmunder Innenstadt.