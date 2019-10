Keine Seite ist unschuldig. Aus diesem Grund muss jede Seite ihre Vergehen gegen das syrische Volk eingestehen. Absatz IV des vom Rat verabschiedeten Verhaltenskodex

Seit 2013 treffen sich in dieser Runde wichtige Vertreter der verfeindeten syrischen Volksgruppen, um im Geheimen an einem Ausweg aus dem blutigen Bürgerkrieg zu arbeiten. Im November 2017 unterzeichneten die Mitglieder der Organisation, die sich selbst "Rat der syrischen Charta" nennt, ein Dokument, in dem sie stellvertretend für ihre Volksgruppen Schuld an den Gräueln des Bürgerkrieges auf sich nehmen: "Keine Seite ist unschuldig. Aus diesem Grund muss jede Seite ihre Vergehen gegen das syrische Volk eingestehen", heißt es in dem Papier.