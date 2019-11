Bischof Heinrich Bedford-Strohm

Quelle: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) startet am Sonntag ihre Synodentagung in Dresden, auf der es um Gerechtigkeit und Frieden sowie das Aufarbeiten von Missbrauchsfällen geht.



Nach dem Eröffnungsgottesdienst in der Kreuzkirche wird eine Grundsatzrede des EKD-Ratsvorsitzenden und Münchner Bischofs Heinrich Bedford-Strohm erwartet. Dabei stehen aktuelle kirchen- und gesellschaftspolitische Fragen im Mittelpunkt.