Nasr al-Hariri ist der Chefunterhändler der syrischen Opposition.

Quelle: Ronald Zak/AP/dpa

Die syrische Opposition wird nicht an dem von Russland für Montag und Dienstag initiierten Friedens-Dialog im russischen Sotschi teilnehmen. Dies bekräftigte der Chefunterhändler des wichtigsten Oppositionsbündnisses, Nasr al-Hariri, in Wien. Es seien im Vorfeld zu wenige Fortschritte erzielt worden, um die Teilnahme zu rechtfertigen.



Allerdings bedeutet das aus seiner Sicht keinen Rückschlag in den Bemühungen um eine Lösung. Der Friedenprozess befinde sich in einer kritischen Phase.