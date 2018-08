"Am Leben zu bleiben, bis der Frieden zustande kommt", hatte er sich zu seinem 85. Geburtstag gewünscht, "weil ich es erleben möchte". Sein Leben lang hat sich der israelische Publizist und Friedensaktivist Uri Avnery für seinen Traum eingesetzt, bis zuletzt die Missstände in seinem Land in scharfen Artikeln kritisiert. Seine Memoiren schrieb er unter dem Titel "Optimistisch" - doch seine größte Hoffnung sollte nicht in Erfüllung gehen. Am Montag, kurz vor seinem 95. Geburtstag, ist Avnery an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Vom Frieden sind Israel und Palästina immer noch weit entfernt.