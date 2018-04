Der Höhepunkt der Ostermärsche war zu Beginn der 1980er Jahre. Quelle: Daniel Maurer/dpa

Mit Aktionen in sechs Bundesländern haben am Karfreitag die Ostermärsche der Friedensbewegung begonnen. Bis Ostermontag sind mehr als 100 Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnwachen oder Vortragsveranstaltungen geplant.



Mehr als 300 Menschen zogen am Karfreitag beim bundesweit ersten Ostermarsch unter dem Motto "Abrüsten statt aufrüsten!" durch Chemnitz. Sie hielten teils Plakate mit Friedenstauben in die Höhe. Die Resonanz sei größer als im Vorjahr, sagte ein Sprecher der Organisatoren.