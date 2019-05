Ein Mann beim Ostermarsch in Stuttgart.

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die Friedensbewegung hat eine positive Bilanz der bisherigen Ostermärsche gezogen. Die regionalen Organisatoren signalisierten eine rege Beteiligung an den bisher mehr als 80 Veranstaltungen, erklärte der Sprecher des zentralen Ostermarschbüros, Willi van Ooyen.



"Dass die Friedensbewegung die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung gegen Krieg und Militarismus widerspiegelt, wird bei den Aktionen in allen Teilen des Landes sichtbar", sagte van Ooyen. Am Montag enden die diesjährigen Ostermärsche.