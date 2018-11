In der Kleinstadt mit gut 2.300 Einwohnern versammeln sich seit längerem schon regelmäßig Neonazis zu Festivals. Viele Bürger wollen aufklären und sich dagegen wehren. Unlängst hat die Stadt Ostritz für ihre mutige Gegenwehr den Preis "Kommunalfuchs" der sozialdemokratischen Zeitschrift "Demo" erhalten. Der Kieler Verein "Gegen das Vergessen - für Demokratie" will die Ostsachsen am 17. November auszeichnen. Auch die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen hält die Stadt Ostritz für preiswürdig. Zudem ist das Friedensfest für den sächsischen Förderpreis für Demokratie nominiert.