Schoch: Bisher hat mir eher der Vergleich mit dem 30-jährigen Krieg in Europa eingeleuchtet. Auch in ihm ließ sich sehr schwer feststellen, was konfessioneller Konflikt war und was machtpolitisches Ringen, was Zerfall von Staaten war und was sich nach und nach verstärkendes allgemeines Chaos. In dieser Mischung aus Bürgerkrieg, Interventionen und Großmächtekonflikt konnte man nur noch darauf warten, dass sich das ganze irgendwann erschöpfte.



Mit der Kriegsdrohung Trumps ändert sich die Situation: Ich gebe zu, dass es schwierig ist, eine vernünftige Politik gegenüber Russland zu machen. Aber auf der einen Seite Russland alles Mögliche vorzuwerfen - ob man nun Belege hat oder nicht, wie bei dem Giftanschlag in England - und auf der anderen Seite wilde Drohungen aus dem Bauch heraus zu twittern, wie das gestern der amerikansiche Präsident tat, und dabei in Kauf zu nehmen, dass das zu einem Zusammenstoß mit Russland führen kann, das ist schon extrem heikel und gefährlich. Aber auch das ist nicht das Szenario des Kalten Krieges.