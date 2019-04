Afghanistan-Gespräche in Peking.

Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa

In Peking haben sich die Außenminister von China, Afghanistan und Pakistan zu Gesprächen getroffen. Wichtigste Themen waren die Sicherheitslage in Afghanistan sowie die Spannungen zwischen Afghanistan und Pakistan.



In einer gemeinsamen Stellungnahme hieß es nach Ende der Konferenz, dass die Kooperation im Kampf gegen den Terrorismus verstärkt werden soll. Die Taliban wurden dazu aufgerufen, sich an einem Friedensprozess zu beteiligen. Das nächste Treffen wird 2018 in Kabul stattfinden.