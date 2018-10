Anders als die Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie und normalerweise auch Literatur wird der Friedensnobelpreis nicht in Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen. Warum Nobel dies damals entschied, ist nicht bekannt. In seinem Testament legte der Dynamit-Erfinder fest, die Auszeichnung solle an denjenigen gehen, der "am meisten oder besten für die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verkleinerung stehender Armeen" gewirkt hat.