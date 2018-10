Desmond Tutu (Archiv). Quelle: Themba Hadebe/AP/dpa

Der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu ist nach gut zwei Wochen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 87-Jährige sammle nun zuhause wieder Kräfte, erklärte sein Büro.



Der frühere Erzbischof und Anti-Apartheid-Kämpfer war am 27. September in einem Krankenhaus in Kapstadt aufgenommen worden. Bei Tutu wurde 1997 Prostata-Krebs diagnostiziert. Der Geistliche bekam für seinen Kampf gegen das Apartheid-Regime in Südafrika 1984 den Friedensnobelpreis.