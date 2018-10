Merkel, Putin, Erdogan und Macron in Istanbul. Quelle: Oliver Weiken/dpa

Der Vierer-Gipfel in Istanbul hat sich auf eine Wiederbelebung des Friedensprozesses in Syrien geeinigt. Das geht aus Stellungnahmen der Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Türkei hervor. Der politische Prozess in Syrien steht seit langem still, alle Friedensgespräche scheiterten.



Jetzt soll bis Ende 2018 ein Verfassungskomitee für Syrien ins Leben gerufen werden. Das betonten Angela Merkel, Emmanuel Macron, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan.