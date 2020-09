Außenminister Heiko Maas besucht die Maghreb-Staaten.

Quelle: Michael Fischer/dpa

Nach dem Libyen-Gipfel in Berlin will Außenminister Heiko Maas (SPD) mehr Länder in den Friedensprozess einbeziehen. Das sagte er in Algerien bei einem Treffen mit Außenministern der sechs Nachbarstaaten des Bürgerkriegslandes.



In Berlin hatten sich 16 Länder und internationale Organisationen auf eine Vereinbarung verständigt, die Einmischung von außen etwa über Waffenlieferungen beenden und den Weg zu einem Friedensprozess ebnen soll. Nur Algerien und Ägypten waren dabei, nicht aber Tunesien, Niger, Tschad und Sudan.