Jan Fedders letzte Ruhestätte

Quelle: Georg Wendt/dpa

Der Schauspieler Jan Fedder ist auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beigesetzt worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Agentur für die Trauerfeier in Hamburg. Das Denkmal, an dem sich nun Fedders Grab befindet, gehörte einst einem Hamburger Kaufmann. Fedder war am 30. Dezember im Alter von 64 Jahren in Hamburg gestorben.



Der Schauspieler spielte 28 Jahre in der Vorabend-Serie "Großstadtrevier" den Hamburger Polizisten Dirk Matthies, der auf dem Kiez für Recht und Ordnung sorgte.