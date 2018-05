Demonstration zum 1. Mai in Berlin Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Tausende Linke und Linksextreme haben am 1. Mai in Berlin und Hamburg gegen Kapitalismus, Rüstungsexporte und Rassismus protestiert. Im Gegensatz zu den Vorjahren blieben die traditionellen "Revolutionären 1. Mai-Demonstrationen" trotz einiger Zusammenstöße und Festnahmen weitgehend friedlich.



In Berlin waren es laut Polizei rund 1.500 Teilnehmer, in Hamburg rund 2.200. Allein in Berlin waren 5.300 Beamte im Einsatz. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigte sich zufrieden.