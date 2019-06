Christian Hirte (CDU) ist Ostbeauftragter der Bundesregierung.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Der Bundestag hat die friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren und den damaligen Mut der Bürgerrechtsbewegung gewürdigt. "Die Mauer ist nicht einfach umgefallen, sondern sie wurde aktiv zum Einstürzen gebracht", sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU).



Die Bürger in der DDR hätten sich Freiheit und Demokratie selbst erkämpft. Dieses Jahrhundertereignis verdiene Wertschätzung. Dafür schulde "unser Land den Mutigen in der DDR Respekt und Dank", so Hirte.