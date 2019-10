Friedrich Merz hat sich nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen mit massiver Kritik am Zustand der CDU zu Wort gemeldet. Im ZDF-Interview kritisiert er vor allem Kanzlerin Angela Merkel: "Die Parteivorsitzende hat meiner Meinung nach dabei keine negative Rolle gespielt", nimmt er Kramp-Karrenbauer erst in Schutz, ehe er die seiner Meinung nach Hauptschuldige benennt: "Ganz vorne steht dabei eher die Kanzlerin im Mittelpunkt der Kritik."