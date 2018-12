Das gibt es natürlich auch in Deutschland: Viele Pensionskassen großer Unternehmen legen selbstverständlich nicht nur in Bundesanleihen an, für die es bekanntlich momentan nicht mal einen Zins gibt. Wer eine Lebensversicherung hat, ist automatisch Mitaktionär, hat aber nichts zu sagen bei der Aktienanlage der Versicherung. Längst schon gibt es die Möglichkeit, seine Gelder für die Riesterrente in Fonds anzulegen - leider bleibt bei Riester, den manche als regelrecht verunglückt bezeichnen, nach Abzug der Gebühren oft nicht viel übrig.