In 23 Jahren war hier noch kein Clubmitglied betrunken. Bernhard Zanders, Laird of Glencairn

1994, als Geigenbauer Zanders die Mühle renovierte, keimte denn auch der Gedanke, diese historische Stätte und ihren engen Bezug zu Großbritannien zusammenzuführen. Was also lag da näher, als unterm Mühlendach einen englischen Herrenclub zu installieren? Die Gründung folgte schon 1995, damals mit zunächst vier weiteren Mitstreitern. "Ein Impuls war 'In 80 Tagen um die Welt' von Jules Vernes, was ja zu Anfang und am Ende in einem Herrenclub spielt." Zeit für gescheite Gespräche, sich auch mal in Ruhe lassen können, keine Stammtischparolen und ab und zu vielleicht ein Scotch. "In 23 Jahren war hier noch kein Clubmitglied betrunken."