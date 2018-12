Neben den Häusern, die nur wenig Gas zum Heizen haben, gibt es die, die zwar eine Leitung, aber noch gar kein Gas haben. Es ist nicht genug da, weil der Bedarf von der Regierung unterschätzt wurde. Also benutzen sie wieder Kohle, um nicht zu frieren. Die Partei hatte das so nicht geplant. Und jetzt macht Daoquan Jia das, was die Politik eigentlich nicht will, er heizt mit seinem Kohleofen. Er erzählt uns, zuerst hätten sie ihm gesagt, sie dürften selber keine Kohle mehr kaufen. Aber es sei jetzt so kalt geworden, dass es nicht mehr ginge. Wenn sie nicht mit Kohle heizen würden, dann würden sie frieren. Das ginge aber nicht. Also hätten sie dann doch wieder Kohle gekauft.