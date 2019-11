In einem Friseursalon werden Haare gefärbt. Symbolbild

Eine Frau will sich im Jahr 2016 beim Friseur blonde Strähnchen färben lassen - und erleidet schwere Verbrennungen: Das Kölner Landgericht hat den Inhaber des Friseursalons nun zur Zahlung eines Schmerzensgeldes von 4.000 Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass eine zu lange Einwirkzeit der Blondiercreme die Verletzungen hervorgerufen hatte, heißt es in dem Urteil.



Die Kundin habe monatelang unter Schmerzen und einer Infektion gelitten. Auf der handtellergroßen Stelle am Kopf könnten keine Haare mehr wachsen.