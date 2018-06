Betroffen sind Modelle der Baujahre 2009 bis 2014. Archiv Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Knapp 15.000 Besitzern von VW- und Audi-Dieseln mit Abgasmanipulation droht in den nächsten Wochen die Stilllegung ihrer Fahrzeuge - wenn sie die illegale Motor-Software nicht in der Werkstatt durch die neue legale Version ersetzen lassen.



Denn es endet die 18-Monats-Frist für den verbindlichen Rückruf der Fahrzeuge, in denen die verbotene Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung eingebaut war. In letzter Konsequenz drohe die Stilllegung, erklärte das Bundesverkehrsministerium.