Wiedervereinte Familie in San Antonio. Quelle: Eric Gay/AP/dpa

In den USA befinden sich mehr als 700 Kinder illegaler Einwanderer weiter in Gewahrsam der Behörden. Das berichteten US-Medien. Die Wiedervereinigung der Familien war bis zum 26. Juli richterlich angeordnet.



Die Regierung von Donald Trump gab nach Angaben des US-Fernsehsenders CNN an, den Stichtag eingehalten zu haben. Die verbliebenen 711 Familien seien entweder nicht auffindbar gewesen oder es habe Einwände und "rote Fahnen" hinsichtlich einer Wiedervereinigung gegeben, hieß es.