Stefan Löfven sucht weiter nach einer Mehrheit. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der schwedische Sozialdemokrat Stefan Löfven bekommt mehr Zeit für seine Bemühungen, eine Regierung zu bilden. Das teilte Parlamentspräsident Andreas Norlen mit. Ursprünglich sollte Löfven bis Montag mitteilen, mit wem er eine Regierung bilden will.



Löfven ist seit 2014 Regierungschef in Schweden. Seit der Wahl am 9. September hat er das Amt kommissarisch inne. Seine rot-grüne Koalition bekam keine Mehrheit im Parlament. Auch das bürgerliche Lager verfehlte aber eine Mehrheit.