Winzer Fritz Keller und sein Sohn Friedrich. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Der Titel "Winzer des Jahres" geht in diesem Jahr an ein Vater-Sohn-Duo. Der Präsident des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, Fritz Keller, und sein Sohn Friedrich aus Vogtsburg am Kaiserstuhl werden im Gault&Millau Weinguide ausgezeichnet.



"Gemeinsam schreiben die beiden die Geschichte fort - die Weine sind expressiver und persönlicher denn je", urteilten die Experten. Dafür gab es vier von fünf möglichen Trauben. Vier Trauben stehen für "Deutsche Spitze", fünf wären "Weltklasse".