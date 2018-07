Der zweimalige Weltmeister Jan Frodeno aus Köln hat zum zweiten Mal nach 2015 die Ironman-EM in Frankfurt am Main gewonnen und drei Monate vor der WM ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der 36-Jährige absolvierte die 3,8 km Schwimmen, 185 km Radfahren und 42,195 km Laufen am Sonntag in 8:00:58 Stunden - der amtierende Weltmeister Patrick Lange (Bad Wildungen), Frodenos großer Rivale wohl auch bei der WM, musste sich mit dem dritten Platz begnügen (+8:28 Minuten).