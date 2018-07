Jan Frodeno Quelle: dpa

Der zweimalige Weltmeister Jan Frodeno hat zum zweiten Mal die Ironman-EM in Frankfurt am Main gewonnen und drei Monate vor der WM ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der 36-Jährige absolvierte die 3,8 km Schwimmen, 185 km Radfahren und 42,195 km Laufen in 8:00:58 Stunden. Der amtierende Weltmeister Patrick Lange musste sich mit dem dritten Platz begnügen (+8:28 Minuten). Der Schwede Patrik Nilsson komplettierte das Podest (+7:17) .



Das deutsche Duo ging im Abstand von nur 20 Sekunden in den Marathon, in dem Frodeno seine Führung kontinuierlich gegenüber Lange ausbauen konnte.