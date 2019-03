In einer Bar in Reykjavík feiern die Isländer 1989 das erste legal ausgeschenkte Bier seit 74 Jahren.

Quelle: AP

Bis heute ist der Alkoholverkauf in Island staatlich reguliert und hoch besteuert. In den speziellen Spirituosenläden mit Lizenz kostet eine Flasche Wodka umgerechnet fast 60 Euro. In Bars kostet ein halber Liter Bier rund 1.100 Isländische Kronen (acht Euro). Grund für die Regulierung ist auch der grassierende Alkoholmissbrauch: Einer von zehn isländischen Männern über 15 Jahre ist nach Angaben der führenden Rehaklinik in Reykjavík mindestens einmal in seinem Leben im Entzug.