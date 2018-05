Jean-Marie Le Pen bleibt Ehrenvorsitzender der Front National. Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Der umstrittene französische Rechtsextreme Jean-Marie Le Pen bleibt trotz seines Rauswurfs aus der Front National Ehrenvorsitzender der Partei. Das entschied das Berufungsgericht in Versailles.



Die Partei hatte ihren Mitgründer 2015 ausgeschlossen, nachdem er die Gaskammern der Nazis als "Detail der Geschichte" verharmlost hatte. Der Vater der aktuellen Parteivorsitzenden Marine Le Pen zog dagegen vor Gericht. Der Ehrenvorsitz erlaubt ihm, in Führungsgremien der Partei mit am Tisch sitzen.