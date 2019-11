Die Rechnungsprüfer monieren, dass bei den Verträgen zur Pkw-Maut noch nachverhandelt wurde, nachdem ein finales Angebot vorlag. Das Ministerium aber hätte "über das finale Angebot nicht verhandeln dürfen", wie der Bundesrechnungshof in seinem Bericht schreibt. Denn finale Angebote seien "grundsätzlich nicht verhandelbar", so die Prüfer. Das Bundesverkehrsministerium teilt mit, es "weist die Kritik des Bundesrechnungshof in sämtlichen Punkten zurück".