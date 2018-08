Das Kamerateam war am Donnerstag im Auftrag des ZDF-Magazins Frontal 21 in Dresden im Einsatz. Am Rande eines Besuchs der Bundeskanzlerin wurden auch Aufnahmen einer Demonstration des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses gemacht. Ein Demonstrationsteilnehmer beschwerte sich über die Arbeit des Teams. Die Polizei wurde hinzugerufen und das Team anschließend von den Beamten etwa eine Dreiviertelstunde festgehalten. Der Vorfall sorgte am Wochenende bundesweit für Aufsehen, nachdem der betroffene Reporter Arndt Ginzel Filmausschnitte des Vorfalls ins Internet gestellt hatte. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schaltete sich in die Debatte ein, ZDF-Chefredakteur Peter Frey verlangte Aufklärung. In der aktuellen Sendung berichtet nun Frontal 21 selbst über die Ereignisse und deren Hintergründe: