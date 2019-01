"In Russland gibt es Zehntausende geleakte Datenbanken von Wohnungsregistrierungen, Passdaten, die man finden und kostenlos herunterladen kann", berichtet Rakaszitzky. So findet Bellingcat heraus, dass dieser Iwannikow online eine Gasmaske zu Trainingszwecken kaufte. Er ließ sie an das Moskauer Hauptquartier des russischen Militärgeheimdienstes GRU liefern. Bellingcat stößt auf eine Passkopie. Geboren ist Iwannikow in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz). Iwannikows Vater war dort als General der Sowjetarmee stationiert. Der Sohn machte auch eine Karriere beim Militär. Dokumente belegen, dass Iwannikow in den 1980er Jahren an der Akademie der Luftwaffe der Sowjetunion ausgebildet wurde, und zwar in Kiew.