Im vergangenen Jahr beschlagnahmte die Berliner Staatsanwaltschaft 78 Immobilien und Mieteinnahmen allein von Clanmitgliedern der Familie R.. Der Verdacht: Geldwäsche in Höhe von 28 Millionen Euro. "Wenn auf einen Ruck Vermögen weggenommen wird, ist das natürlich eine arge Einbuße an Macht. Wichtig ist nicht nur Immobilien wegzunehmen, sondern auch großflächig alles, was im Bereich der Statussymbole von Relevanz ist. Also Rolexuhren nehmen wir dankend entgegen. Fahrzeuge, die sehr gerne natürlich im hochkarätigen Sektor gefahren werden, sind bei uns auch gut aufgehoben", sagt Leister.