Mehr zur "Geheimsache Restaurantkontrolle" sehen Sie heute Abend in Frontal 21 - ab 21 Uhr im ZDF und der ZDFmediathek.



Außerdem in Frontal 21: "Nach dem Lübcke-Mord - Rechte Gewalt in Deutschland", "Gangroboter nur für wenige - Wenn die Kasse nicht zahlt" und "Verseuchte Grundstücke - Angst vor Bleivergiftung".