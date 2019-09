Ex-DFB-Boss Zwanziger muss sich - gemeinsam mit anderen Ex-DFB-Kollegen - wegen dubioser Zahlungen des WM-OK bald vor Gericht verantworten. Hintergrund ist eine Zahlung des Organisationskomitees in Höhe von 6,7 Millionen Euro an die Fifa im April 2005, deklariert als Beitrag zu einer WM-Gala. Einen Tag nach Erhalt des Geldes leitete die Fifa das Geld an Ex-Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus weiter. Bei dem Franzosen hatte WM-Chef Franz Beckenbauer drei Jahre zuvor ein Darlehen in gleicher Höhe aufgenommen und das Geld wiederum an den katarischen Fifa-Funktionär Mohammed bin Hammam überwiesen.