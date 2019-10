Das Flüchtlingslager des Roten Kreuzes im Südwesten Spaniens ist nicht leicht zu finden. Von der Landstraße geht es drei Kilometer eine staubige Piste entlang nach Campano. Drei junge Männer kommen uns entgegen. Es ist Anfang August. "Wir sind aus Guinea in Westafrika", erzählt Gassimou dem Team von Frontal 21. Er ist 19 Jahre alt, sagt er, und mit den anderen vor ein paar Tagen übers Mittelmeer gekommen. Doch in Spanien bleiben will keiner von ihnen. "Mein Traum ist es, nach Deutschland zu ziehen, um dort ein besseres Leben zu führen", sagt Gassimou. "Ich will dort wieder von vorne anfangen und besser verdienen." Wir werden ihn bei seiner Tour nach Deutschland begleiten.