Gesundheitspolitiker wünschen sich deshalb wieder mehr Arzneimittel "Made in Europe". Unklar bleibt aber, wie sie die Pharmahersteller dazu verpflichten wollen. Andrew Ullmann von der FDP schlägt einen "kritischen, konstruktiven Dialog" vor. Michael Hennrich von der CDU will Anreize schaffen, dass Unternehmen wieder in Europa produzieren, sowie eine nationale Arzneimittelreserve. Karl Lauterbach von der SPD will die Hersteller per Ausschreibung gar dazu verpflichten, knappe Medikamente in Deutschland zu produzieren: "Im Gesetz würde das begründet mit den tödlichen Folgen von Lieferengpässen, dann wäre es auch verfassungsrechtlich einwandfrei."