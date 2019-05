Tatsächlich belegen interne Papiere, dass es bei dem Projekt auch um die Stärkung der Industrie geht. In einem Schreiben an die ehemalige Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium Katrin Suder heißt es: "Ein langfristiger Ausbau der derzeitigen Instandhaltungskapazitäten der HIL Werke in Konkurrenz zur Industrie widerspräche (…) der Absicht der Bundesregierung zur Stärkung der Verteidigungsindustrie in Deutschland." Der Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Hans-Peter Bartels (SPD) kritisiert diese Pläne. Zwar werde die Industrie gebraucht für Nachrüstprogramme und neue Systeme, aber: "Instandsetzung kann man davon in guten Teilen abkoppeln und sagen, das macht die Bundeswehr selber." Nur eine Bundeswehr, "die ihre Instandsetzung im Griff hat, ist eine einsatzfähigere Bundeswehr", sagt Bartels